Первый пассажирский рейс обновленного самолета Ту-214 приземлился в Сочи

В аэропорту Сочи приняли первый пассажирский рейс на обновленном самолёте Ту-214.В Telegram-канале воздушной гавани уточнили, что его провела авиакомпания Red Wings маршрутом из Москвы (Жуковский) в Сочи.
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