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«Дал котлету из McDonald’s собаке – не стала есть, и люди не должны. Стандартный завтрак американцев – от 2000 калорий, от панкейков уже рвотный рефлекс». Россиянин из Shark Ghost U20 о питании в США

Никита Чупилка, уроженец Камчатки, играющий в США и получающий образование, рассказал о проблемах с питанием.

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