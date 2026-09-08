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Царьград

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Нижегородский отряд «Волонтёр» нашёл живыми 168 пропавших

Нижегородский отряд «Волонтёр» нашёл живыми 168 пропавших

Итоги работы за август 2026 года обнародовал поисково-спасательный отряд «Волонтёр». На территории Нижегородской области за указанный период поступило 197 обращений, связанных с исчезновением граждан.

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