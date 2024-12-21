Более 30 человек наказали в Алматы за перекрытую для молитвы дорогу, сообщает Nur.kz. Нарушителей привлекли к административной ответственности по статье 614 Административного кодекса «Создание препятствий для движения транспортных средств».
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