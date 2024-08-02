Политика как он...
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Политика как она есть

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Financial Times: Шольц согласился освободить россиянина Красикова ради Байдена

Financial Times: Шольц согласился освободить россиянина Красикова ради Байдена

Власти Германии долгое время отказывались включать россиянина Вадима Красикова в сделку по обмену заключёнными, но немецкий канцлер Олаф Шольц согласился сделать это ради президента США Джо Байдена, сообщает Financial Times.

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