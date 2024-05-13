Собянин: В этом году будут благоустроены территории возле четырех станций МЦД-3

Благоустроим улицы у станций Сортировочная, Перово, Косино и Митьково В своем последнем сообщении в официальном Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин поделился планами по улучшению окружающей территории у четырех станций МЦД-3.
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