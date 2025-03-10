Картофельные зразы для экономных: фарша минимум, но результат сочнее котлет

Нежные зразы из картофеля и фарша получаются мягкими внутри и хрустящими снаружи. Благодаря удачному балансу ингредиентов они держат форму, не разваливаются при жарке и остаются вкусными даже после остывания.
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