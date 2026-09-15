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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рублев об игре с Андреевой на US Open: «Мы реально хотели выиграть – звание чемпиона US Open в миксте не самое плохое»

Андрей Рублев поделился впечатлениями от микста US Open , где он сыграл в паре с Миррой Андреевой .

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