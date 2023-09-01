В Зеленодольске открыли судостроительный колледж

В Зеленодольске открылся судостроительный колледж, который был расформирован еще в 2011 году. В торжественной линейке приняли участие заместитель председателя Госсовета Татарстана Юрий Камалтынов, мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев и другие.