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В Зеленодольске открыли судостроительный колледж

В Зеленодольске открыли судостроительный колледж

В Зеленодольске открылся судостроительный колледж, который был расформирован еще в 2011 году. В торжественной линейке приняли участие заместитель председателя Госсовета Татарстана Юрий Камалтынов, мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев и другие.

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