Болезнь Альцгеймера: возможно ли ее протекание без симптомов? Ирина ОрлонскаяУченые из Королевской академии наук и искусств Нидерландов провели исследование, в результате которого было выявлено, что болезнь Альцгеймера может протекать без проявления симптомов, даже при наличии патологических изменений в головном мозге.