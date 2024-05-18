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Болезнь Альцгеймера: возможно ли ее протекание без симптомов?

Болезнь Альцгеймера: возможно ли ее протекание без симптомов?

Болезнь Альцгеймера: возможно ли ее протекание без симптомов? Ирина ОрлонскаяУченые из Королевской академии наук и искусств Нидерландов провели исследование, в результате которого было выявлено, что болезнь Альцгеймера может протекать без проявления симптомов, даже при наличии патологических изменений в головном мозге.

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