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Upbit вынесла предупреждение MultiversX после эксплойта основной сети

Upbit вынесла предупреждение MultiversX после эксплойта основной сети

Южнокорейская биржа Upbit инициировала официальную проверку условий торговли активом EGLD после того, как 21 сентября обратила внимание на инцидент с безопасностью в основной сети, приведший к остановке обработки транзакций.

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