Upbit вынесла предупреждение MultiversX после эксплойта основной сети

Южнокорейская биржа Upbit инициировала официальную проверку условий торговли активом EGLD после того, как 21 сентября обратила внимание на инцидент с безопасностью в основной сети, приведший к остановке обработки транзакций.
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