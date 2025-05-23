TSMC призывает Вашингтон отменить пошлины на полупроводники, произведенные за пределами США.

Министерство торговли США обратилось к общественности за комментариями по поводу своего плана применения тарифов на полупроводники, прибывающие на американские берега, и несколько технологических компаний ответили письменными протестами.
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