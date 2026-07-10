"Как же достали": японцы пришли в ярость от выходок украинских беженцев

Украинка Мария учится в Университете Кюсю. Девушка берет интервью у людей, которые приехали в Японию после начала конфликта с Россией, и рассказывает о текущем положении дел на родине, публикуя свои материалы на видеохостинге YouTube.
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