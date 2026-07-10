"Как же достали": японцы пришли в ярость от выходок украинских беженцев

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Владимир

**Нужно усердно работать над восстановлением своей родины** Какая наивность. Украинство - это не про работу, это про халяву. За то стоял майдан: пенсии по 3000 долларов, зарплаты как в Европе, только надо свергнуть Януковича. А вы им про работу.