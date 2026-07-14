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Московский комсомолец в Израиле

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Израиль запускает «Маса дипломатия» против дезинформации

Израиль запускает «Маса дипломатия» против дезинформации

Правительство Израиля официально утвердило запуск новой программы «Маса дипломатия» — специализированного направления в рамках известного проекта «Маса», призванного вооружить молодых евреев диаспоры инструментами публичной дипломатии и разъяснительной работы в пользу Израиля на международной арене .

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