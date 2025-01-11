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Российские военные нанесли удар по украинскому автосборочному заводу

Российские военные нанесли удар по украинскому автосборочному заводу

Координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев рассказал, что военные Вооруженных сил России (ВС РФ) нанесли удар в направлении складов Кременчугского автосборочного завода в Полтавской области Украины, сообщает РИА Новости.

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Комментарии
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Игорь Егоров
Все равнять в ноль, хватит жевать сопли и думать о справедливости на войне, враг он всегда враг.
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