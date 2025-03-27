Прокуратура Петербурга помогла вернуть участнику СВО 190 тысяч рублей

Сотрудники прокуратуры помогли участнику СВО вернуть незаконно списанные деньги на банковский счет. Прокуратура Кировского района Санкт-Петербурга проверила обращение участника специальной военной операции и выявила нарушение.
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