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Прокуратура Петербурга помогла вернуть участнику СВО 190 тысяч рублей

Прокуратура Петербурга помогла вернуть участнику СВО 190 тысяч рублей

Сотрудники прокуратуры помогли участнику СВО вернуть незаконно списанные деньги на банковский счет. Прокуратура Кировского района Санкт-Петербурга проверила обращение участника специальной военной операции и выявила нарушение.

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