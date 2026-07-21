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МИД РФ обвинил Украину в атаках на Каспийский трубопровод

МИД РФ обвинил Украину в атаках на Каспийский трубопровод

МОСКВА (ИА Реалист). Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что серия атак беспилотников на танкеры в акватории морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Южной Озерейке (Новороссийск) была совершена киевским режимом.

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