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Форвард ЦСКА Чалов заявил, что азиатская Лига чемпионов никогда не превзойдет европейскую

Форвард ЦСКА Чалов заявил, что азиатская Лига чемпионов никогда не превзойдет европейскую

Нападающий московского ЦСКА и сборной России по футболу Федор Чалов заявил, что считает бессмысленным возможный переход Российского футбольного союза (РФС) из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК).

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