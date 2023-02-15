Форвард ЦСКА Чалов заявил, что азиатская Лига чемпионов никогда не превзойдет европейскую

Нападающий московского ЦСКА и сборной России по футболу Федор Чалов заявил, что считает бессмысленным возможный переход Российского футбольного союза (РФС) из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК).