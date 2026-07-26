«Саша сразу выбрал комнату»: Рудковская и Плющенко присматривают дом за границей

Ирина Некрасова

Хоспыдя, хоть бы молча дела свои неблаговидные проворачивали. А то и хвастают, и ликуют, и оправдываются одновременно. Тошнотики зажравшиеся, бессовестные и беспринципные. Всегда всего мало для таких опупевших от собственной "значимости". Да катитесь вы со своим Гномом Гномычем как можно дальше по вашей скользкой дорожке!