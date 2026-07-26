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Мода и Шоу-бизнес

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«Саша сразу выбрал комнату»: Рудковская и Плющенко присматривают дом за границей

«Саша сразу выбрал комнату»: Рудковская и Плющенко присматривают дом за границей

Продюсер Яна Рудковская и Евгений Плющенко рассматривают покупку дома в Азербайджане. Об этом сообщает МУЗ-ТВ.

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Комментарии
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Ирина Некрасова
Хоспыдя, хоть бы молча дела свои неблаговидные проворачивали. А то и хвастают, и ликуют, и оправдываются одновременно. Тошнотики зажравшиеся, бессовестные и беспринципные. Всегда всего мало для таких опупевших от собственной &quot;значимости&quot;. Да катитесь вы со своим Гномом Гномычем как можно дальше по вашей скользкой дорожке!
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1 м.
Мила tominila
Какая омерзительная семейка!Желаем вам найти,то что ищите и никогда не возвращаться в Россию!
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1 м.