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Царьград

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Самарские роллеры взяли 3 золота на ЧМ в Парагвае

Самарские роллеры взяли 3 золота на ЧМ в Парагвае

На чемпионате мира в Парагвае Вероника Жерельникова установила мировой рекорд в прыжках в высоту на роликовых коньках, взяв планку на отметке 142 сантиметра.

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