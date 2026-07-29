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Регионы России

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Воздушная атака на Таганрог привела к жертвам и эвакуации жителей

Воздушная атака на Таганрог привела к жертвам и эвакуации жителей

Ночью 29 июля 2026 года по городу Таганрогу Ростовской области была отражена воздушная атака ВСУ. В результате падения фрагментов ракеты на жилой многоквартирный дом погибла женщина, ещё один мужчина получил ранения, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

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