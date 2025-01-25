Совсем скоро: на Банковой заявили, что подготовка мобилизации 18-летних – на завершающей стадии

Асошиэйтед Пресс сообщает, что Украина находится на завершающей стадии разработки реформы призыва в ВСУ, чтобы привлечь на фронт своих 18-25-летних граждан, которые в настоящее время освобождены от мобилизации, поскольку страна ищет способы укрепить свои боевые силы.