Названа главная сложность операции по освобождению захваченных заложников в СИЗО

Ветеран «Альфы» Попов: захватившие заложников в СИЗО были тщательно подготовлены Преступники, которые взяли в плен сотрудников ростовского СИЗО, были хорошо подготовлены, считает подполковник запаса, член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа» Андрей Попов.
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