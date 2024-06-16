Названа главная сложность операции по освобождению захваченных заложников в СИЗО

Ветеран «Альфы» Попов: захватившие заложников в СИЗО были тщательно подготовлены Преступники, которые взяли в плен сотрудников ростовского СИЗО, были хорошо подготовлены, считает подполковник запаса, член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа» Андрей Попов.