Звезда сериала «Кухня» Дмитрий Назаров* обратился к участникам «голой вечеринки» в Москве, которые теперь публично принялись извиняться в соцсетях.
«Извинились без вины»: Назаров* обратился к участникам «голой вечеринки»
Комментарии
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Юрий Золотарев
Да ну их всех! Вместе с Назаровым...
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17 час.
Сергей Трофимов
всех их вон из России с конфискацией всего их имущества эни отбросы человечества особенно звездонутые как киркоров и прочие гаденыши
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10 час.
И
Ира
Назаров-то куда лезет со своими виршами?! Он Родину променял на банку варенья и корзину печенья - так сидел бы тихо и не отсвечивал. Кому он сдался со своими взглядами, сам такой же, как вся эта шобла - без совести и стыда. А в России без него разберутся с оставшимся еще г...ном!
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9 час.
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