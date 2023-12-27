«Извинились без вины»: Назаров* обратился к участникам «голой вечеринки»

всех их вон из России с конфискацией всего их имущества эни отбросы человечества особенно звездонутые как киркоров и прочие гаденыши

И

Ира

Назаров-то куда лезет со своими виршами?! Он Родину променял на банку варенья и корзину печенья - так сидел бы тихо и не отсвечивал. Кому он сдался со своими взглядами, сам такой же, как вся эта шобла - без совести и стыда. А в России без него разберутся с оставшимся еще г...ном!