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Windows, Linux или MacOS? Названа самая безопасная операционная система

Windows, Linux или MacOS? Названа самая безопасная операционная система

Эксперты компании Google Project Zero задались вопросом – какая операционная система лучше всего защищена от взломов и может считаться наиболее безопасной? Выводы оказались довольно интересными – Linux играючи обошел привычные нам Windows и macOS.

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