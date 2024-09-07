В Могилёве открылся премиальный автоцентр Voyah.

3 сентября в Могилёве по адресу ул. Симонова 55 г. открылся премиальный автоцентр Voyah . Официальный импортер в Беларуси, компания Автопромсервис, предложил новый формат, благодаря которому жители и гости Могилёва получат возможность в одном салоне ознакомиться со всеми представленными моделями, а также пройти тест-драйв.