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В Могилёве открылся премиальный автоцентр Voyah.

В Могилёве открылся премиальный автоцентр Voyah.

3 сентября в Могилёве по адресу ул. Симонова 55 г. открылся премиальный автоцентр Voyah . Официальный импортер в Беларуси, компания Автопромсервис, предложил новый формат, благодаря которому жители и гости Могилёва получат возможность в одном салоне ознакомиться со всеми представленными моделями, а также пройти тест-драйв.

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