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Рамблер

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Рудковская объяснила, зачем позвала Киркорова на шоу после скандала с вечеринкой Ивлеевой

Генеральный продюсер шоу двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и его супруга Яна Рудковская объяснила, зачем позвала на выступление певцов Филиппа Киркорова и Дмитрия Билана, которые оказались замешаны….

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