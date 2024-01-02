Рудковская объяснила, зачем позвала Киркорова на шоу после скандала с вечеринкой Ивлеевой

Генеральный продюсер шоу двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и его супруга Яна Рудковская объяснила, зачем позвала на выступление певцов Филиппа Киркорова и Дмитрия Билана, которые оказались замешаны….