Снегопад, который будет идти весь день, на дорожную обстановку в Петербурге не влияет. Городские трассы свободны.
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Снегопад, который будет идти весь день, на дорожную обстановку в Петербурге не влияет. Городские трассы свободны.