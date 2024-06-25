Стало известно, когда ожидается сильная магнитная буря

Ученые предупреждают о приближении геомагнитного возмущения в начале июля 2024 года. Солнечный шторм, по прогнозам специалистов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и Института солнечно-земной физики, достигнет Земли 6-7 июля.
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