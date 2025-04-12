Посол РФ в Вене указал на попытки принизить роль Красной армии в освобождении Австрии

В массе исторических публикаций, а также репортажей на радио и телевидении Австрии, посвященных 80-летию освобождения Вены, трудно найти объективную оценку событий 1945 года, констатирует в интервью «Известиям» посол РФ в Вене Дмитрий Любинский.