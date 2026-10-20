Министр лесного хозяйства Нижегородской области Роман Воробьёв подготовил поправки, которые переводят добычу бурого медведя из лимитируемой в обычный режим — по аналогии с кабаном, волком или лисицей, а также отменяют госпошлину и 30-дневный срок действия разрешения.