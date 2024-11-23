Хоккей на Северном полюсе: за сборную мира против россиян сыграет Леонардо ди Каприо

Вячеслав Фетисов: Смотреть соревнования, до которых Россию не допустили, — предательство Легендарный хоккеист, бывший министр спорта и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов в последние годы возглавляет старейшую в нашей стране общественную организацию — Всероссийское общество охраны природы.