В Ленобласти будут награждать памятным знаком за помощь фронту и защиту Отечества

Постановление подписал Александр Дрозденко Памятным знаком «За содействие в специальной военной операции от благодарных ленинградцев» будут награждать жителей Ленобласти, защищающих Отечество в зоне СВО и помогающих фронту.
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