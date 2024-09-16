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Петербургский дневник

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В Ленобласти будут награждать памятным знаком за помощь фронту и защиту Отечества

В Ленобласти будут награждать памятным знаком за помощь фронту и защиту Отечества

Постановление подписал Александр Дрозденко Памятным знаком «За содействие в специальной военной операции от благодарных ленинградцев» будут награждать жителей Ленобласти, защищающих Отечество в зоне СВО и помогающих фронту.

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