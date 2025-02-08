«Они предстают в обнаженном виде» Миллионы людей по всему миру привыкли подолгу рассматривать свое тело. Как это стало модным?

Изучение собственного тела для многих людей стало одним из важнейших опытов в жизни. Вглядываясь в зеркало, они познают свою чувственность и сексуальность, подмечают происходящие с ними изменения и находят источник уверенности.
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