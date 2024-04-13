Спустя всего два месяца после ухода Навального раскрыта грандиозная ложь. Все 10 лет нам бессовестно врали

16 апреля будет ровно два месяца с момента как умер Алексей Навальный. Казалось бы, фигура такого масштаба, коей её пытался представить нам Запал, должна была вызывать живую заинтересованность и спустя годы.
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