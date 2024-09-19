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Петербургский дневник

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Путин: Россия в условиях спецоперации кратно нарастила выпуск востребованных вооружений

Предприятия ОПК поставляют для ВС РФ современное оружие, технику, боеприпасы и экипировку Президент России Владимир Путин заявил во время заседания Военно-промышленной комиссии по вопросу развития беспилотных авиационных систем специального назначения, что Россия в условиях специальной военной операции кратно увеличила выпуск особо востребованного оружия.

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