Путин: Россия в условиях спецоперации кратно нарастила выпуск востребованных вооружений

Предприятия ОПК поставляют для ВС РФ современное оружие, технику, боеприпасы и экипировку Президент России Владимир Путин заявил во время заседания Военно-промышленной комиссии по вопросу развития беспилотных авиационных систем специального назначения, что Россия в условиях специальной военной операции кратно увеличила выпуск особо востребованного оружия.
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