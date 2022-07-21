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Фернандо Алонсо: «Не хотел возвращаться как Михаэль Шумахер и Райкконен, которые были не теми, что прежде»

Двукратный чемпион «Формулы-1» Фернандо Алонсо заявил, что не желал повторения историй Михаэля Шумахера и Кими Райкконена.

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