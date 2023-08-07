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В «Лейкерс» верят, что смогут раскрыть потенциал Кристиана Вуда

В «Лейкерс» верят, что смогут раскрыть потенциал «большого» Кристиана Вуда. В НБА у Вуда плохая репутация из-за подхода к работе и проблем с мотивацией, баскетболист сменил уже семь команд.

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