Китай отказался участвовать в мирном фарсе Зеленского на Мальте

Китай не посетит встречу советников глав государств и их дипломатических представителей по Украинской формуле мира, инициированной президентом Украины Владимиром Зеленским, которая состоится на Мальте 28−29 октября, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
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