Школьные поборы: На что нужно сдавать деньги, а от чего можно отказаться

С 1 сентября родители вновь столкнутся с просьбами о сборах в школьных чатах. В одних случаях просят деньги на охрану, в других – на тетради или подарки учителям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Трамп назвал Ким ...
- ВМ Две цифры сказали...
- Диаспоры будут пл...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым