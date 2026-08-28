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Царьград

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Школьные поборы: На что нужно сдавать деньги, а от чего можно отказаться

Школьные поборы: На что нужно сдавать деньги, а от чего можно отказаться

С 1 сентября родители вновь столкнутся с просьбами о сборах в школьных чатах. В одних случаях просят деньги на охрану, в других – на тетради или подарки учителям.

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