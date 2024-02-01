Философ Бас ван Фраассен: "Наука не обязана объяснять реальность"

Хотя за последние сотню лет философия науки становится все более узкоспециализированной, когда речь заходит о важнейших проблемах науки, ученые, как и прежде, делятся на эмпириков и реалистов, https://iai.
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