Кубо о 0:1 с «Реалом»: «Я забил, в ЛЧ такой гол бы не отменили. «Реалу» повезло, у них был один или два момента за 90 минут. Мы были сильнее»

«Реал Сосьедад» дома уступил мадридскому «Реалу» (0:1) в матче 33-го тура Ла Лиги. На 32-й минуте полузащитник Андер Барренечеа отобрал мяч у хавбека Орельена Тчуамени, после чего тот попал к Такефусе Кубо.