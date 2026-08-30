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Аргументы недели

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Польша пересматривает цену украинского присутствия в стране: Навроцкий ветировал закон о поддержке украинцев и требует привязать её к работе

Польша пересматривает цену украинского присутствия в стране: Навроцкий ветировал закон о поддержке украинцев и требует привязать её к работе

Здесь для Киева появляется более серьезная проблема. Миллионы украинцев в Польше долго были для Украины не только беженцами.

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