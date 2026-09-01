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Аргументы и Факты

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Названы два разных типа воспаления, способные вызывать болезнь Альцгеймера

Названы два разных типа воспаления, способные вызывать болезнь Альцгеймера

Существует два независимых пути развития болезни Альцгеймера, каждый из которых запускается собственным типом воспалительного процесса.

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