Первая АЭС в Египте, которую строят россияне, станет самой безопасной в мире

АЭС «Эд-Дабаа» станет самой безопасной в мире и будет способна выдержать землетрясение интенсивностью до 9 баллов, о чем заявил вице-президент инжинирингового дивизиона госкорпорации АО «Атомстройэкспорт» (АО АСЭ) Алексей Кононенко.