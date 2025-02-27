У троих астраханцев на Новом мосту отобрали машины

Местные жители стали пешеходами вынужденно. Астраханские судебные приставы совместно с инспекторами ГИБДД организовали очередную «охоту» на должников за рулем: на Новом мосту у поста ДПС они развернули дорожный программный комплекс, который искал нарушителей в режиме реального времени.
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