У троих астраханцев на Новом мосту отобрали машины

Местные жители стали пешеходами вынужденно. Астраханские судебные приставы совместно с инспекторами ГИБДД организовали очередную «охоту» на должников за рулем: на Новом мосту у поста ДПС они развернули дорожный программный комплекс, который искал нарушителей в режиме реального времени.