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Не дал противнику продвинуться: как российский танкист сутки сдерживал атаки ВСУ

Не дал противнику продвинуться: как российский танкист сутки сдерживал атаки ВСУ

Российский танкист Николай Моисеев сутки сдерживал атаки противника на одном из участков фронта. Об этом сообщает KP.

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Комментарии
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ЮВ
Юрий Во
Танкист - молодец! А вот к его вышестоящему начальству есть вопросы. СУТКИ, ЦЕЛЫЕ СУТКИ  - один танк держал оборону. А что делало в это время его начальство ?  Вероятно, надеялось на геройство своего подчиненного .  И НИЧЕГО не делало для предотвращения прорыва на этом участке фронта, ведь танкиста могли и убить. И что тогда ? Прорыв фронта - последующие десятки-сотни раненых и убитых русских бойцов, потеря территорий, за которые уже было уплачено десятками-сотнями жизней наших солдат.  Конечно хорошо, что у нас есть такие танкисты. Их надо награждать. С них надо брать пример. Но, при этом надо писать и об их непосредственных командирах - ФИО, звание, должность и как был наказан, а также о начальниках этих командиров, которые допустили к руководству  низовых воинских подразделений таких &quot;ответственны&quot; командиров. Всем надо воздать по заслугам.
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15 час.
Россиянин
Слышь ты умник! Иди воюй!!! На фронте докажи свое умение.
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10 час.

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