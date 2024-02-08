Не дал противнику продвинуться: как российский танкист сутки сдерживал атаки ВСУ

ЮВ

Юрий Во

Танкист - молодец! А вот к его вышестоящему начальству есть вопросы. СУТКИ, ЦЕЛЫЕ СУТКИ - один танк держал оборону. А что делало в это время его начальство ? Вероятно, надеялось на геройство своего подчиненного . И НИЧЕГО не делало для предотвращения прорыва на этом участке фронта, ведь танкиста могли и убить. И что тогда ? Прорыв фронта - последующие десятки-сотни раненых и убитых русских бойцов, потеря территорий, за которые уже было уплачено десятками-сотнями жизней наших солдат. Конечно хорошо, что у нас есть такие танкисты. Их надо награждать. С них надо брать пример. Но, при этом надо писать и об их непосредственных командирах - ФИО, звание, должность и как был наказан, а также о начальниках этих командиров, которые допустили к руководству низовых воинских подразделений таких "ответственны" командиров. Всем надо воздать по заслугам.