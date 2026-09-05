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Царьград

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Из-за новых правил медосмотра охранники могут остаться без работы

Из-за новых правил медосмотра охранники могут остаться без работы

Новые правила медосмотров грозят оставить охранников без работы. Рассказываем, что с ними не такИз-за введения новых правил медосмотра могут начаться массовые увольнения охранников.

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