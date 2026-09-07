В Неваде умер второй за два дня участник фестиваля Burning Man

Еще один человек умер на фестивале Burning Man, который проходит в пустыне Блэк-Рок в американском штате Невада.
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