Переполох на Эспаньоле – Колумбы и Бобадилья

31 августа 1498 года Христофор Колумб пересек Карибское море с юга на север (чего ранее не удавалось ни одному европейцу) и в очередной раз причалил к берегам Эспаньолы.
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