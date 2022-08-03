Военное обозрение

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Переполох на Эспаньоле – Колумбы и Бобадилья

Переполох на Эспаньоле – Колумбы и Бобадилья

31 августа 1498 года Христофор Колумб пересек Карибское море с юга на север (чего ранее не удавалось ни одному европейцу) и в очередной раз причалил к берегам Эспаньолы.

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